Turner vince la 4^ tappa della Vuelta, Gaudu nuova maglia rossa

Ago 26, 2025

VOIRON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Ben Turner si aggiudica la quarta tappa della Vuelta a Espana 2025, la Susa-Voiron, di 206.7 chilometri. Il ciclista britannico della Ineos Grenadiers vince la volata finale battendo i belgi della Alpecin-Deceuninck Jasper Philipsen e Edward Planckaert, rispettivamente secondo e terzo. David Gaudu (Groupama-Fdj), trionfatore nella tappa di ieri, arriva 25esimo e si prende la maglia rossa di leader della corsa. Il francese ha lo stesso tempo totale di Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike) ma ha piazzamenti migliori rispetto al danese, oggi 42esimo, che perde dunque la vetta della classifica generale.
L’azzurro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) resta in terza piazza nella generale con 8 secondi di ritardo dal duo di testa.
Domani la quinta frazione, una cronometro a squadre, di 20 chilometri, con partenza e arrivo a Figueres, in Catalogna.
