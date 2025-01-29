Turismo, Meloni “Da Giubileo a Olimpiadi, straordinarie opportunità”

ROMA (ITALPRESS) – Ci saranno “straordinarie opportunità dai grandi eventi globali che l’Italia avrà l’onore di ospitare. Siamo vivendo l’esperienza storica del Giubileo, ci stiamo preparando alle Olimpiadi di Milano-Cortina e ai Giochi del Mediterraneo del 2026, per gli Europei di calcio del 2032. Eventi che porteranno ulteriori milioni di turisti a cui vogliamo offrire esperienze di viaggio e un’immagine dell’Italia ancor più straordinaria”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al WTTC Global Summit 2025.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency