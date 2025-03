Trump “Progressi con Russia e Ucraina, conversazioni positive”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Non è mai stato progettato o realizzato un aereo come questo, e lo avremo entro un periodo di circa due anni. Inizieremo la produzione molto presto. Quindi ne siamo onorati. Stiamo andando avanti con Russia e Ucraina. Abbiamo avuto un paio di buone conversazioni, e forse possiamo fermare quella marcia della morte il prima possibile”. Così il presidente Donald Trump prima di lasciare la Casa Bianca con l’elicottero presidenziale per recarsi al Trump National Golf Club Bedminster, nel New Jersey.

