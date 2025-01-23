Trump “Onu non ci ha aiutato a mettere fine alle guerre”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Ho messo fine a 7 guerre in 7 mesi. Nessun altro Paese ha fatto qualcosa di lontanamente simile come gli Usa in questi mesi. Purtroppo, ho dovuto fare questo invece di occuparmi di altro, e l’Onu non mi ha dato una mano”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Gli Stati Uniti hanno lavorato, ma non le Nazioni Unite. Siete arrivati dopo e non durante. Avete un potenziale enorme, ma non lo sfruttate. Tutto viene scritto ma le parole restano vuote e non ci risparmiano dalle guerre”, ha concluso. “Bisogna arrivare a una soluzione. Non possiamo dimenticare il 7 ottobre. Liberate gli ostaggi, questo è il messaggio di questo momento”, ha aggiunto Trump su Gaza. “Il conflitto in Ucraina è una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare”, ha detto poi sull’Ucraina. “La Cina, l’India sono finanziatori di questo conflitto perchè continuano ad acquistare prodotti energetici dalla Russia”, ha detto Trump. “Se la Russia non fosse pronta a sedersi a un tavolo, gli Usa sarebbero pronti a imporre un round potentissimo di dazi doganali”, ha aggiunto. Trump ha poi detto che anche dei “Paesi europei” continuano a comprare metano dalla Russia definendo la cosa “imbarazzante”. “Tre mesi fa con la nostra operazione sono stati tanti gli americani andati a combattere per

colpire le capacità nucleari di Teheran. Nessun altro paese poteva fare quello che abbiamo fatto, abbiamo il miglior equipaggiamento militare al mondo”, ha rivendicato sull’offensiva in Iran.

