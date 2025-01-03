TOP NEWS

Tragico incidente nella notte sull’Autosole a Lodi, morta una 21enne

Di

Set 3, 2025

LODI (ITALPRESS) – Grave incidente mortale, poco prima della mezzanotte e mezza, sulla A1, dove una ragazza di soli 21 anni ha perso la vita a bordo della sua Fiat Panda. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Ospedaletto e Basso Lodigiano, all’altezza del comune di Senna Lodigiana e, oltre all’auto della ragazza deceduta, ha coinvolto anche due Tir. Altre due persone sono state portate in elisoccorso al San Matteo di Pavia e al Niguarda di Milano in codice rosso dopo essere state intubate, mentre altre due persone sono state condotte in gravi condizioni al Maggiore di Cremona.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, presente Piantedosi

Set 3, 2025
TOP NEWS

Pavia, si sposa ma ha un malore durante il pranzo nuziale. Morto 49enne

Set 3, 2025
TOP NEWS

Unifil “Attacco israeliano in Libano vicino ai caschi blu”

Set 3, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

“A House of Dynamite”, Bigelow a Venezia e spettro guerra atomica

Set 3, 2025
TOP NEWS

Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, presente Piantedosi

Set 3, 2025
TOP NEWS

Tragico incidente nella notte sull’Autosole a Lodi, morta una 21enne

Set 3, 2025
TOP NEWS

Pavia, si sposa ma ha un malore durante il pranzo nuziale. Morto 49enne

Set 3, 2025