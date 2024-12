Thiago Motta “Fiorentina forte e pericolosa”

TORINO (ITALPRESS) – “E’ una gara importante contro una squadra che prima delle ultime due partite veniva da ottime prestazioni. Siamo concentrati, sfidiamo una squadra forte e dobbiamo affrontarla nel modo giusto”. Così Thiago Motta, tecnico della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Fiorentina, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium. “I viola hanno un allenatore preparato, giocatori di grande qualità e sanno giocare bene a calcio. Sono una formazione che in contropiede è molto pericolosa, dovremo avere equilibrio e imporre il nostro gioco”. Sugli infortunati: “Abbiamo recuperato Douglas Luiz, mentre Nico Gonzalez, che non si è allenato con il gruppo per due giorni, oggi ha lavorato con i compagni. Abbiamo recuperato Danilo e Koopmeiners, mentre dobbiamo aspettare Rouhi, Weah e Milik”. I bianconeri sono l’unica formazione imbattuta del torneo, ma nonostante ciò occorre accelerare, considerato che prima della vittoria dello scorso turno erano arrivati quattro pareggi di fila: “E’ una partita sentita da parte di tutti, soprattutto dai tifosi. L’obiettivo del 2025 è domani, dobbiamo fare bene e competere al massimo, facendo tutto quello che sappiamo fare. Tutto il resto vedremo dopo”. Sulle scelte di formazione: “Nico ha fatto un lavoro differenziato per due giorni, perchè era un pò affaticato dopo Monza – ha spiegato Motta -. Oggi l’ho visto bene. Nemmeno i ragazzi sanno la formazione e non posso dirla a voi, perchè voglio dirla sempre prima a loro”. L’allenatore della Juventus ha poi parlato degli aspetti da migliorare: “Dobbiamo avere sempre intensità ed equilibrio, in entrambe le fasi si parla nel complesso, di una squadra connessa insieme in campo. Alcune volte abbiamo fatto bene, altre meno bene. Io non penso che solo il possesso possa farti vincere. Contano tante altre cose. Avere più possesso ti permette di avere più possibilità. Ci sono state vittorie anche diverse come quella contro il City. Noi dobbiamo fare bene quello che sappiamo fare molto bene. I viola giocando in transizione sono molto pericolosi e bisognerà fare molta attenzione”. Infine, sul mercato: “Penso a domani, il resto verrà dopo. Siamo sempre in sintonia per il bene della squadra. Io e la squadra siamo concentrati al 200% alla partita con la Fiorentina”.

