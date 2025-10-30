TOP NEWS

Tajani su riforma giustizia “Giornata storica”

Di

Ott 30, 2025

NIAMEY (NIGER) (ITALPRESS) – “E’ una giornata storica”, quella della giustizia è una riforma al servizio del cittadino. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti nel corso della sua visita presso la base militare italiana in Niger. Tajani ha così commentato il via libera del Senato alla riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. “E’ una riforma al servizio del cittadino, non contro i magistrati”, ha detto Tajani, aggiungendo che saranno comunque i cittadini ad avere l’ultima parola attraverso un referendum. “Saranno i cittadini a decidere se vogliono il cambiamento o se preferiscono restare con la giustizia com’è oggi”, ha concluso.
(ITALPRESS).
-Foto fonte Farnesina-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Poste e Cdp celebrano con Mattarella i 150 anni del risparmio postale

Ott 30, 2025
TOP NEWS

Educazione alimentare e creatività, scuola di Pozzallo vince contest nazionale

Ott 30, 2025
TOP NEWS

A Mortara Maschio Gaspardo inaugura il suo primo Full Line Store in Italia

Ott 30, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sanità e manovra, per la Fnomceo luci e ombre

Ott 30, 2025
IN EVIDENZA

Il Mediterraneo al centro del Women Economic Forum 2025

Ott 30, 2025
TOP NEWS

Tajani su riforma giustizia “Giornata storica”

Ott 30, 2025
TOP NEWS

Poste e Cdp celebrano con Mattarella i 150 anni del risparmio postale

Ott 30, 2025