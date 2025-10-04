TOP NEWS

Tajani “Stanno per lasciare Israele 26 italiani che erano su Flotilla”

Di

Ott 4, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Un primo gruppo di 26 cittadini italiani che erano sulla Flottilla sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno da aeroporto di Eilat”. Così su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aggiunge: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana. Ho nuovamente dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti”.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Guerini “Chi manifesta deve essere sempre rispettato”

Ott 4, 2025
TOP NEWS

Bezzecchi vince la Sprint in Indonesia

Ott 4, 2025
TOP NEWS

Meloni “Sostegno a sforzi Trump, l’Italia pronta a fare la sua parte”

Ott 4, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tajani “Stanno per lasciare Israele 26 italiani che erano su Flotilla”

Ott 4, 2025
TOP NEWS

Guerini “Chi manifesta deve essere sempre rispettato”

Ott 4, 2025
IN EVIDENZA

Meloni ad Assisi “San Francesco è stato un uomo di pace estremo”

Ott 4, 2025
IN EVIDENZA

Operazione Eureka, 23 condannati dai domiciliari al carcere

Ott 4, 2025