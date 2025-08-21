TOP NEWS

Tajani “Inaccettabili i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania”

Di

Ago 21, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme ai partner europei esortiamo il Governo israeliano a collaborare con l’Autorità Nazionale Palestinese per rafforzare insieme la stabilità di tutta la regione. La decisione israeliana di procedere con nuovi insediamenti in Cisgiordania è inaccettabile, contraria al diritto internazionale e rischia infatti di compromettere definitivamente la soluzione a due Stati, obiettivo per il quale il Governo italiano sta continuando a lavorare con convinzione e il massimo impegno”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Pioli “Fiorentina solida, pronti al debutto in Conference”

Ago 20, 2025
TOP NEWS

In migliaia a Militello per l’ultimo applauso a Pippo Baudo

Ago 20, 2025
TOP NEWS

Mondiali di canoa al via con le qualificazioni, attesi Tacchini e Casadei

Ago 20, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tajani “Inaccettabili i nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania”

Ago 21, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Giovedì 21 agosto: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ago 20, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Pioli “Fiorentina solida, pronti al debutto in Conference”

Ago 20, 2025
TOP NEWS

In migliaia a Militello per l’ultimo applauso a Pippo Baudo

Ago 20, 2025