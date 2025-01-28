TOP NEWS

Tajani “Attacchi droni russi? Non credo Italia sia obiettivo militare”

Set 28, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che questo non accada, ma non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale, non credo neanche che l’Italia sia un obiettivo militare”. A dirlo, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “4 di Sera Weekend” su Retequattro, in merito all’allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul pericolo di sconfinamento di droni russi nei cieli europei e che “l’Italia protrebbe essere la prossima”. “Comunque la nostra difesa aerea è sempre in grado di intercettare e abbattere i droni che possono avere intenzioni minacciose, come la Nato è in grado di farlo – ha aggiunto -. Credo che Putin stia testando la reazione dell’Occidente. Sono più messaggi politici che militari ma non credo che la Russia voglia veramente inviare droni in Italia”, ha ribadito.

Tajani "Attacchi droni russi? Non credo Italia sia obiettivo militare"

