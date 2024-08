Supercoppa Europea al Real Madrid, Atalanta battuta 2-0

VARSAVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea 2024. Al National Stadium di Varsavia la detentrice della Champions League batte 2-0 l’Atalanta grazie alle reti di Valverde e di Mbappè, che al debutto con i Blancos conquista il suo primo trofeo europeo. E’ la sesta Supercoppa Uefa della storia del Real, più di Milan e Barcellona ferme a quota cinque, la quinta della carriera di Carlo Ancelotti, che stacca così Pep Guardiola (4). Nella bacheca continentale della Dea invece rimane solamente la storica Europa League vinta lo scorso maggio contro il Bayer Leverkusen, ma la squadra di Gasperini fa comunque bella figura dopo un precampionato condizionato dall’infortunio di Scamacca e dal caso di mercato che sta coinvolgendo Koopmeiners. La prima occasione da gol al 24′ è proprio della Dea: De Roon effettua un traversone dalla destra, Militao interviene in modo scomposto e rischia l’autogol, ma la sua deviazione termina la corsa sulla traversa. A pareggiare il conto dei legni è Rodrygo al 46′: Vinicius con un tocco d’esterno pesca il compagno brasiliano che con il sinistro scheggia la traversa della porta difesa da Musso. Non è la traversa, ma un intervento prodigioso di Courtois, a negare la rete del vantaggio bergamasco al 48′: De Roon crossa dalla destra, Pasalic stacca di testa ma il portiere belga vola e in tuffo toglie la palla dall’incrocio dei pali. Al 59′ il Real passa in vantaggio. Una palla persa dai nerazzurri in uscita innesca l’azione da gol dei blancos: Bellingham serve Vinicius che salta un avversario e dalla linea di fondo serve a Valverde il più facile dei palloni da appoggiare in rete. Anche il secondo gol nasce da un possesso perso dell’Atalanta. Al 68′ Rodrygo ruba la sfera a Hien. L’azione si sviluppa con Bellingham che lavora benissimo un pallone in area per Mbappè: l’ex Psg in corsa indirizza il pallone all’incrocio e firma il 2-0. Nel finale c’è spazio anche per l’ingresso in campo di Modric. Lui e Carvajal sono ora i calciatori ad aver vinto più volte la Supercoppa: cinque.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).