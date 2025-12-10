TOP NEWS

SumUp raggiunge 1 miliardo di euro di depositi sul proprio Conto Aziendale

Dic 10, 2025

ROMA (ITALPRESS) – La fintech SumUp, specializzata nel settore dei pagamenti digitali, ha raggiunto 1,5 milioni di commercianti attivi a livello globale sulla propria soluzione Conto Aziendale, con oltre 1 miliardo di euro di depositi complessivi. A darne notizia è la stessa società in una nota.
“Una crescita rapida, che coincide con un’espansione delle funzionalità accessibili sul Conto Aziendale, come il Versamento contanti e l’IBAN locale, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di partner finanziario per le imprese europee di tutte le dimensioni – spiega ancora la nota -. Questo ampliamento dell’offerta rappresenta una tappa fondamentale nella missione di SumUp di costruire un ecosistema finanziario completo. Combinando l’accettazione dei pagamenti con strumenti bancari e di credito avanzati, la fintech continua a consolidarsi come piattaforma unica e integrata attraverso la quale gli esercenti possono avviare, gestire e far crescere la propria attività con fiducia”.
“Questi risultati sono più che numeri: rappresentano le basi del prossimo capitolo di SumUp. Rafforzando la nostra infrastruttura bancaria con servizi localizzati e funzionalità avanzate, ci stiamo avvicinando strategicamente a diventare un vero e proprio istituto finanziario a supporto degli esercenti europei – dichiara Luke Griffiths, Chief Commercial Officer di SumUp -. Il nostro obiettivo non è solo supportare le piccole imprese, ma crescere insieme a loro, offrendo un’esperienza finanziaria completa e affidabile, che accompagni ogni fase del loro percorso”.
All’inizio del 2026 l’Italia sarà il primo paese in cui SumUp introdurrà gli IBAN locali, un passaggio verso una maggiore localizzazione dell’infrastruttura bancaria: “per anni, i merchant italiani con conti non locali dotati di IBAN estero hanno incontrato difficoltà nei pagamenti o nei rapporti con partner locali, nonostante le normative SEPA impongano parità di trattamento”, spiega l’azienda.
“Nel 2019 abbiamo iniziato a dare ai merchant accesso immediato ai loro guadagni tramite una semplice carta – afferma Felix Lamouroux, SVP Global Banking di SumUp -. Da allora, abbiamo aggiunto servizi che le banche solitamente fanno pagare: una Mastercard gratuita, bonifici istantanei illimitati e zero costi mensili. Ogni nuova funzionalità che sviluppiamo elimina uno degli ostacoli che i commercianti affrontano nella gestione quotidiana del loro business; stiamo andando ancora oltre, permettendo ai merchant di versare in contanti i propri incassi in modo immediato. L’introduzione degli IBAN locali in vari Paesi europei, inoltre, permetterà agli imprenditori di accedere con maggiore facilità al Conto Aziendale. Il nostro obiettivo è semplificare la gestione di qualsiasi aspetto dell’amministrazione di un punto vendita; la crescita dei nostri commercianti che usano le nostre funzionalità bancarie conferma l’efficacia della nostra strategia”.

