Sinner “Un po’ di riposo prima di tornare al lavoro”

Ago 19, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri non mi sentivo benissimo e mi dispiace davvero deludervi. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno supportato sul posto e da casa: il vostro supporto significa il mondo. Congratulazioni a Carlos Alcaraz e alla sua squadra: state facendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per il futuro. Ora è il momento di riposarmi un paio di giorni prima di tornare al lavoro”. Così, sui social, Jannik Sinner, a proposito delle sue condizioni fisiche e del ritiro di ieri sera nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, che non ha fornito spiegazioni circa il malore che lo ha costretto a fermarsi nell’ultimo atto del 1000 dell’Ohio, ha già nel mirino il singolare maschile degli Us Open, ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena da domenica sui campi in cemento del Flushing Meadows Park. In palio nel Major di New York c’è anche la vetta della classifica mondiale. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, ieri sera vincitore a Cincinnati, insidia da vicino il campione altoatesino, attualmente ancora numero 1 del ranking internazionale.
Dal torneo di doppio misto degli Us Open, al via oggi, invece, Sinner si è cancellato. L’azzurro avrebbe dovuto giocare in coppia con Katerina Siniakova, contro il duo composto dal tedesco Alexander Zverev e dalla svizzera Belinda Bencic. L’italiano e la compagna della Repubblica Ceca si sono però ritirati. Al loro posto giocherà la coppia statunitense composta da Danielle Collins e Christian Harrison, in gara come “Alternate”.
