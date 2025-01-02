Sinner stende Bublik e vola ai quarti degli Us Open, sarà derby azzurro con Musetti

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Agli Us Open Sinner strapazza Bublik agli ottavi: sarà derby con Musetti ai quarti. Ko al secondo turno Bolelli e Vavassori. Nel pomeriggio si aprono i quarti di finale. Impegnati Alcaraz e Djokovic con Lehecka e Fritz.

Jannik Sinner travolge Alexander Bublik negli ottavi di finale degli Us Open 2025. Il numero uno del mondo lascia soli tre game al kazako e si prende la rivincita del terzo turno dell’Atp 500 di Halle archiviando la pratica in un’ora e 23 minuti con un periodico 6-1. Match dominato e condotto dall’inizio alla fine dall’altoatesino, che concede una sola palla break e trova grandi risorse dal servizio (81% sulla prima e 73% sulla seconda). Prestazione non esaltante del kazako, tramortito dalla superiorità da fondocampo del campione in carica. “Oggi ho giocato un ottimo tennis e sono riuscito a brekkare subito, cosa che mi ha dato fiducia. Ci siamo preparati molto bene, soprattutto tatticamente. Aver fatto il break a inizio di ciascun set mi ha dato molta serenità e mi ha permesso di giocare al meglio”, le parole, in conferenza stampa, di Sinner, che si giocherà un posto in semifinale con Lorenzo Musetti in un derby storico per il tennis tricolore. Per la prima volta nella storia l’Italia è riuscita a portare almeno due giocatori ai quarti di finale di ogni Slam: Sinner-Sonego in Australia, Sinner-Musetti al Roland Garros, Sinner-Cobolli a Wimbledon e Sinner-Musetti a Flushing Meadows.

Prima volta ai quarti a New York per il tennista toscano, che si è sbarazzato in tre set dello spagnolo Jaume Munar (6-3 6-0 6-1). Sarà il terzo incontro tra Sinner e Musetti. Il quattro volte campione Slam conduce 2-0 nei testa a testa e 4-0 nel conteggio dei set. L’ultimo incontro risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2023. Ampiamente favorito il 24enne di San Candido che, in conferenza stampa, ha analizzato così il match che andrà in scena mercoledì 3 settembre: “Sarà bellissimo per i fan italiani. È un momento straordinario del nostro tennis, abbiamo grandi giocatori, ognuno con il suo stile e Lorenzo è uno dei più grandi talenti. Quando giochi contro un altro italiano i match sono sempre un po’ diversi, Lorenzo è un giocatore davvero straordinario e molto talentuoso. Ha avuto qualche difficoltà durante la stagione, ma ora si trova in una forma. È fantastico per il tennis italiano che ci sia un italiano sicuro in semifinale di uno Slam”.

Si ferma al secondo turno il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio maschile. Il duo azzurro, settima forza del tabellone, è andato ko in rimonta contro la coppia formata da Robert Cash e James Tracy in un triplo tie-break. Dopo due ore e 43 minuti, ad avere la meglio sono gli statunitensi con il punteggio di 6-7(4) 7-6(2) 7-6(8). Al prossimo turno Cash/Tracy incontreranno le teste di serie numero 10 Gonzalez/Molteni.

Al femminile, Amanda Anisimova domina Beatriz Haddad Maia nell’ultimo ottavo di finale del tabellone. 6-0 6-3 per la finalista uscente di Wimbledon, che ai quarti se la vedrà con Iga Swiatek (2-0 su Alexandrova). Nel pomeriggio si aprono i quarti di finale con Carlos Alcaraz in campo con Jiri Lehecka (n.21) nel secondo match dalle 17.30 sull’Arthur Ashe. Aprirà il programma (17.30) il match tra Jessica Pegula (n.4) e Barbora Krejcikova. Primo incontro della sessione serale (01.00) Sabalenka-Vondrousova. A seguire Novak Djokovic contro il finalista del 2024 Taylor Fritz. Non prima delle 19.30 Sara Errani e Jasmine Paolini saranno impegnate sul Louis Armstrong contro Muhammad/Schuurs.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).