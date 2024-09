Sinner batte Medvedev, è in semifinale agli Us Open

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner è in semifinale agli Us Open. Il numero uno del mondo batte Daniil Medvedev 6-2 1-6 6-1 6-4 e affronterà ora l’inglese Jack Draper per un posto nella finalissima dello Slam newyorkese. Dall’altra parte del tabellone la semifinale tutta a stelle e strisce fra Frances Tiafoe e Taylor Fritz.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).