TOP NEWS

Sequestrati 110 kg di cocaina in un autoarticolato a Gorizia

Di

Gen 5, 2026

GORIZIA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Gorizia ha sequestrato oltre 110 chilogrammi di cocaina nel corso di un’operazione di contrasto al traffico di stupefacenti lungo l’asse autostradale del Lisert, in direzione del confine con la Slovenia.

I militari del Gruppo di Gorizia hanno intercettato un autoarticolato con targa croata che, dopo aver attraversato la barriera del Lisert, procedeva verso l’uscita Stato. Il mezzo, formalmente diretto in Croazia e carico di materiali edilizi, non si è fermato all’alt intimato dai finanzieri, proseguendo la marcia. Dopo essere stato fermato, l’autista, apparso nervoso, è stato sottoposto a controllo.

All’interno della cabina del camion sono stati rinvenuti tre borsoni contenenti 101 panetti di cocaina purissima, per un peso complessivo superiore ai 110 chilogrammi. Le operazioni sono state svolte anche con il supporto delle unità cinofile.

Il conducente, un autista di origine serba, è stato arrestato per detenzione, trasporto e traffico aggravato di sostanze stupefacenti ed è stato condotto presso il carcere di Gorizia. Secondo le stime, la droga sequestrata avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 20 milioni di euro.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Gen 5, 2026
TOP NEWS

Venezuela, Rodriguez a Trump “Lavoriamo insieme per la pace”

Gen 5, 2026
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

La Barba al Palo – Il serenissimo Mr. Chivu

Gen 5, 2026
IN EVIDENZA

Tumori dell’esofago e dello stomaco, i principali fattori di rischio

Gen 5, 2026
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C: la Next Gen parte bene al Moccagatta, Carpi battuto 2-0 squadra nei playoff

Gen 5, 2026 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Strage Crans-Montana, il 7 gennaio un minuto di silenzio in tutte le scuole

Gen 5, 2026