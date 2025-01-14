Secondo successo di fila per l’Udinese, Pisa piegato 1-0

PISA (ITALPRESS) – Secondo successo consecutivo per l’Udinese dopo il colpo del Meazza contro l’Inter. I ragazzi allenati da mister Kosta Runjaic espugnano 1-0 l’Arena Garibaldi di Pisa e si confermano nelle prime posizioni della classifica: decide la rete di Iker Bravo. Dopo appena due minuti Sava compie un clamoroso errore e regala palla a Meister, ma l’attaccante manca il gol a porta sguarnita. All’8′ Davis tenta una giocata fantastica, ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete. Al 14′ la squadra bianconera, alla sua prima chance, realizza la rete del vantaggio con Iker Bravo: dopo il tiro di Atta, lo spagnolo si avventa sulla palla vagante e la spedisce in fondo al sacco per lo 0-1. Due minuti più tardi la retroguardia nerazzurra commette una grande ingenuità, ma Davis non ne approfitta. Al 32′, invece, è Solet a peccare di leggerezza concedendo la sfera a Moreo, ma quest’ultimo da buona posizione calcia alle stelle. Errori da una parte e dall’altra, ma il punteggio al termine del primo tempo resta sullo 0-1. Nella ripresa mister Alberto Gilardino prova a scuotere il suo Pisa effettuando una tripla sostituzione: tra gli uomini mandati in campo c’è anche Leris, che si rivela tra i più attivi della compagine nerazzurra. Al 61′ arriva un triplo cambio anche per l’Udinese, con Nicolò Zaniolo che compie il suo esordio con la maglia bianconera. Leris si carica la squadra sulle spalle e al 68′ va alla conclusione, ma trova l’opposizione di Kristensen. I padroni di casa continuano a spingere incessantemente alla ricerca del gol del pareggio, ma non riescono a creare dei reali pericoli nell’area avversaria. I bianconeri si difendono con ordine e piegano 1-0 la formazione di Gilardino, al secondo ko interno di fila, centrando così la loro seconda vittoria consecutiva. Nel prossimo turno i friulani ospiteranno il Milan al Bluenergy Stadium, mentre i toscani saranno impegnati nella trasferta di Napoli contro i campioni d’Italia.

