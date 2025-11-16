TOP NEWS

Scontri in Messico durante protesta “Generazione Z”, feriti e arresti

Nov 16, 2025

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Scontri a Città del Messico durante la manifestazione di protesta della “Generazione Z” contro il governo della presidente Claudia Sheinbaum. Almeno 120 i feriti, un centinaio di poliziotti e una ventina di civili. Lo hanno reso noto le autorità della capitale messicana. Almeno una ventina di manifestanti sono stati fermati.
