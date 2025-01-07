Schlein “Dazi sono spariti dal dibattito”

TOP NEWS

Set 7, 2025

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “I dazi sono spariti dal dibattito italiano, Meloni ha parlato lungamente l’altro giorno ma non ha parlato di dazi e nemmeno di sanità pubblica e salari. Il governo prima li ha lo sottovalutati per ragioni politiche e ideologiche, poi ne ha minimizzato gli impatti, un vicepremier ha detto che sarebbero stati una opportunità per le imprese, ma chiedetelo alle imprese: abbiamo avuto una premier che ha detto, ‘se sono al 30% sono affrontabilì”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nel suo intervento al Forum TEHA di Cernobbio. “Il governo Meloni aveva parlato di un piano di 24 miliardi di cui si sono perse le tracce, quindi io chiedo di nuovo a questo governo cosa ha intenzione di fare per sostenere le imprese e i lavoratori”, ha aggiunto.

