Sanità, Ciocchetti “Presto Melanoma Day e psicologo di base”

ROMA (ITALPRESS) – “Sto lavorando sulla giornata del ‘Melanoma Day’ che spero possa essere approvata alla Camera la prossima settimana. Noi dobbiamo scommettere sulla prevenzione e sull’informazione perchè purtroppo il melanoma ancora oggi provoca tanti morti anche se ci sono cure efficaci. Bisogna fare diagnosi precoce. L’obiettivo è che ogni primo sabato del mese di maggio diventi la giornata nazionale del melanoma con una serie di iniziative per un’azione di promozione, informazione e screening”. Così Luciano Ciocchetti, deputato di FdI e vicepresidente della Commissione Affari Sociali alla Camera, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress.

Altra proposta di legge, di cui Ciocchetti è primo firmatario, è quella dell’istituzione dello psicologo di assistenza primaria. “Il Covid ci ha consegnato una vicenda di salute mentale con difficoltà per molti giovani. Siamo in una fase molto avanzata, la Commissione XII ha già esaminato il testo con quasi tutte le forze politiche, sia di maggioranza che opposizione. Ora con il Ministero della Salute e con il Mef stiamo trovando le risorse per far partire in ogni Casa della Comunità, che saranno 1.038, oltre ai medici di medicina generale e specialisti anche un servizio di assistenza di base di psicologia. L’obiettivo – spiega – è mettere almeno 3 psicologi di assistenza primaria in ogni struttura che diventa una specie di ‘primo soccorso psicologicò, questo anche per svolgere un’azione di filtro a disposizione di giovani e famiglie”.

Tra i temi toccati nel corso dell’intervista anche l’intergruppo One Health, le liste d’attesa, Case di comunità. “L’intergruppo One Health è nato per portare avanti una strategia olistica” che comprenda “salute animale, salute umana e dell’ambiente; abbiamo costituito un comitato tecnico scientifico di altissimo livello e abbiamo fatto un lavoro importante sull’antimicrobico resistenza, cioè sull’abuso degli antibiotici che provoca molti morti. Siamo riusciti a fare in modo che il documento approvato prevedesse, nell’ultima legge di bilancio, uno stanziamento importante per considerare gli antibiotici farmaci innovativi. E’ stata modificata la normativa che regola il fondo dei farmaci innovativi, che è soprattutto legato ai farmaci oncologici, ponendo l’attenzione agli antibiotici, inoltre c’è stata l’adesione all’alleanza internazionale per la ricerca di nuove molecole di antibiotico. Come commissione Sanità – prosegue – stiamo affrontando la riorganizzazione del Sistema sanitario a livello territoriale che comprende una migliore organizzazione e presenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, in questo momento c’è un confronto per arrivare a fare una riforma che comprenda una iniziativa legislativa, noi vogliamo arrivare a fare una legge che identifichi ruolo e competenze dei medici di medicina generale. Quindi riorganizzando non solo nei loro studi ma anche nelle Case di Comunità che dovranno essere aperte in tutte le Regioni da giugno 2026 da stanziamento Pnrr”.

Sulla questione delle liste d’attesa Ciocchetti ricorda che è stato convertito in legge un decreto-legge del governo, “adesso stiamo discutendo un disegno di legge collegato che definisce il percorso delle prestazioni nelle singole Regioni, abbiamo stabilito delle regole e la polemica che c’è in questo momento con le Regioni è che il Ministero e Parlamento chiede di poter attuare poteri sostitutivi se le regioni non attuino quanto prevede la legge. Ci stiamo lavorando intensamente e spero che tutte le Regioni metteranno in pratica quanto stabilito dalle norme”, conclude.

