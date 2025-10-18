TOP NEWS

Salvini “Sull’elettrico UE continua a sbagliare. Dialogare con Putin”

Di

Ott 18, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Il Green Deal è profondamente sbagliato ma a Bruxelles insistono a sbagliare”. Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo in videocollegamento con l’Assemblea di Lombardia Ideale a Brescia.

Il Vicepremier ha ribadito che “il tutto elettrico dal 2035” non è una scelta saggia e anzi danneggia famiglie e imprese europee. Tra le altre cose, Salvini ha sottolineato gli sforzi di Donald Trump per la pace auspicando la distensione tra Ucraina e Russia. Un risultato possibile soltanto grazie al “dialogo anche con Putin”.

C’è stato spazio anche per qualche riflessione locale: Salvini ha ricordato che in primavera sono previste le elezioni in due capoluoghi lombardi come Lecco e Mantova e si aspetta “due vittorie” del centrodestra che consentirebbero di ribadire la forza della Lega, Lega che in Veneto vuole continuare la straordinaria stagione di buon governo di Luca Zaia grazie alla candidatura di Alberto Stefani. Lo riferisce in una nota la Lega.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

A Ningbo Paolini ko in semifinale contro Rybakina

Ott 18, 2025
Attualità Cronaca IN EVIDENZA TOP NEWS

Padova: l’ultimo saluto ai 3 carabinieri morti nel Veronese

Ott 17, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Salvini “Sull’elettrico UE continua a sbagliare. Dialogare con Putin”

Ott 18, 2025
TOP NEWS

A Ningbo Paolini ko in semifinale contro Rybakina

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Sala “Equiparazione tasse di soggiorno necessaria”

Ott 18, 2025
IN EVIDENZA

Sala “Parlerò con Giuli su Beic e Museo della Resistenza”

Ott 18, 2025