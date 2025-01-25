Roma debutta vincendo in Europa League, 2-1 a Nizza

NIZZA (FRANCIA) (ITALPRESS) – La prima vittoria in Europa League. Il primo successo in stagione con due gol realizzati. La Roma di Gian Piero Gasperini batte 2-1 il Nizza grazie alle reti di due difensori, Ndicka e Mancini, e conquista i primi tre punti nella fase campionato della competizione continentale. E’ una Roma a due facce quella che si vede all’Allianz Riviera. Nel primo tempo i giallorossi sembrano confermare le difficoltà nella produzione offensiva. Dal 1′ c’è Dovbyk, ma l’ucraino non supera la prova. Anche Soulè ed El Shaarawy però faticano contro la difesa guidata dal 41enne Dante, che diventa il giocatore di movimento più anziano a giocare una partita di Europa League. In realtà nel primo tempo la Roma il gol lo trova, con Mancini di testa al 39′, ma è tutto fermo per la posizione irregolare del difensore giallorosso. La Roma cambia marcia grazie ad una sostituzione all’intervallo. Fuori El Shaarawy, dentro Pellegrini, uomo derby, nuovamente con la fascia da capitano al braccio (lui l’uomo con più presenze in campo, come da criterio del tecnico di Grugliasco). Proprio dal piede del numero 7 nasce l’1-0 giallorosso: al 52′ Pellegrini crossa in area da calcio d’angolo, Ndicka anticipa tutti di testa e batte Diouf. La Roma si sblocca e raddoppia per la prima volta in stagione. Al 55′ Tsimikas dalla sinistra crossa al centro per Mancini che si reinventa centravanti e al volo di destro firma il 2-0. La squadra di Gasperini sembra essere in controllo, ma il Nizza torna in partita al 76′ con un episodio. Mendy se ne va al neo entrato Pisilli che ricorre al fallo in area: l’arbitro spagnolo Cuadra Fernandez concede il rigore e Moffi (che aveva preso il posto di Kevin Carlos) è glaciale dal dischetto. E’ un finale di sofferenza per la Roma, che inserisce anche Hermoso per alzare i centimetri in area. Finisce così: la Roma vince all’esordio e si prepara a sfidare il Verona in campionato domenica alle 15.

