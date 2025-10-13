Rocco nuovo sindaco di Aosta, vince il ballottaggio per 15 voti

AOSTA (ITALPRESS) – E’ Raffaele Rocco, 63 anni, dirigente regionale dei lavori pubblici, il nuovo sindaco di Aosta. Il vicesindaco è invece l’avvocato Valeria Fadda. A sostenerli le forze autonomiste (Union Valdòtaine, Stella Alpina, Rassemblement Valdòtain e Pour l’Autonomie), dalla lista civica Rev e dal Partito democratico.

La vittoria è arrivata per soli 15 voti con il 50,06% (6.420). Gli avversari, l’imprenditore Giovanni Girardini candidato sindaco e Sonia Furci vicesindaco (centrodestra) hanno ottenuto il 49,94% (6.405). Al primo turno Rocco aveva il 45,29% contro il 42,69% di Girardini.

L’affluenza al ballottaggio è stata del 45,7% (pari a 13.071 elettori).

