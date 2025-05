Ricerca Voiello sulla pasta, il 47% degli italiani preferisce i fusilli

ROMA (ITALPRESS) – E’ la tenacia – intesa come la capacità di un formato di mantenere la forma e la consistenza al morso – una delle caratteristiche più importanti nel determinare la bontà e la qualità della pasta. Lo pensa circa un intervistato su tre (27,3%) di una ricerca commissionata ad AstraRicerche da Voiello per indagare quali siano i formati di pasta più amati.

Voiello ed AstraRicerche hanno indagato quali fossero le caratteristiche, i gesti e le scelte più ricercate per una completa esperienza di gusto. Il fusillo è tra i tre formati più amati dagli intervistati (per il 47,5%), e per ben il 73,4% è un formato che trattiene i condimenti meglio degli altri.

La ricerca è stata condotta a gennaio 2025: se la tenacia si attesta saldamente come caratteristica immancabile più votata dagli intervistati, nella top 5 compaiono anche la capacità di trattenere il sugo (11,3%), insieme al sapore (22,2%), l’omogeneità di cottura (14,6%) e il tempo di cottura effettivo, non troppo lungo e non troppo breve (13,8%).

Oltre un intervistato su due (55,2%) considera il formato uno dei tre aspetti principali da considerare di fronte allo scaffale, ancora meglio se prodotto con grani solo italiani (nella top 3 dei driver di acquisto per il 52,1%).

La ricerca mostra inoltre che consumare pasta è un vero piacere e questo è il primo motivo per farlo (44,7%), rilevando, tra gli altri motivi, anche il fatto che fa stare bene e mette di buon umore (29,7%). E lo fa già dal momento della preparazione. A questo riguardo, infatti, per l’84,5% degli intervistati la pasta ha un ruolo importante nell’espressione della propria creatività ai fornelli. Creatività che risulta fondamentale per il 74,9% e addirittura oltre uno su due partecipanti alla ricerca la ritiene necessaria sia nella quotidianità che nelle occasioni speciali. Inoltre, c’è un gesto che, tra tutti, spicca nella fase di preparazione e che esprime al meglio la necessità di dare sfogo al proprio estro ai fornelli: la mantecatura in padella, che permette alla pasta di trovare l’armonia perfetta con il condimento. La spadellata, infatti, è un momento irrinunciabile, tanto che il 66,3% degli intervistati lo compie sempre o spesso.

“E’ un gesto affascinante che evoca piacere e gusto ed, oltretutto, è fondamentale per esaltare le caratteristiche del formato”, conferma la chef Beatrice Guzzi.

“Il nuovo Fusillo Voiello – si legge in una nota – non è solo la testimonianza del lavoro certosino che la marca compie ogni

giorno alla costante ricerca della qualità ma è espressione di un elemento che più di tutti rappresenta il DNA del marchio: l’estro partenopeo. Un’arte innata, un intreccio di passione, ingegno e bellezza che si rivela al meglio nella fase di design, quando le forme della pasta sono studiate accuratamente e ogni dettaglio è pensato per esaltare gusto, consistenza e piacere

sensoriale”.

“Con il fusillo Voiello – sottolinea ancora Beatrice Guzzi – la spadellata perfetta è assicurata: cattura in maniera eccezionale il sugo e resiste perfettamente in cottura e mantecatura. Il risultato è un piacere eccezionale da assaporare morso dopo morso”.

– News in collaborazione con Voiello –

– foto ufficio stampa Voiello –

(ITALPRESS).