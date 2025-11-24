TOP NEWS

Regionali Campania, Conte “Fico presidente, non saltellano più”

Di

Nov 24, 2025

NAPOLI (ITALPRESS) – “Il nostro Roberto Fico è il nuovo Presidente della Campania. Non saltellano più. Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone, delle famiglie in difficoltà, dei lavoratori, delle imprese. Ha perso chi di fronte alle difficoltà degli italiani saltella e oggi cade rovinosamente. Fico ha battuto sonoramente un candidato di Fratelli d’Italia, un esponente del Governo Meloni, senza mischiarsi a una lotta nel fango. Per il M5S è una doppietta storica: due governatori di Regione in due anni, quando prima non ne avevamo avuto mai nessuno. Questo ci dà ancora più forza e coraggio: lotteremo con le unghie e con i denti per cambiare le cose nel nostro Paese”. Così sui social il leader del M5S, Giuseppe Conte.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Como show, Torino travolto 5-1 e profumo d’Europa

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Schlein “Partita alle prossime elezioni politiche è apertissima”

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Messina si dimette da capo allenatore Milano, squadra a Poeta

Nov 24, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Como show, Torino travolto 5-1 e profumo d’Europa

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Schlein “Partita alle prossime elezioni politiche è apertissima”

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Messina si dimette da capo allenatore Milano, squadra a Poeta

Nov 24, 2025
TOP NEWS

Trappola Bodo/Glimt per la Juve, Spalletti “Va alzato il livello”

Nov 24, 2025