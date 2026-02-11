TOP NEWS

Rai1-4K approda su Tivusat, si parte con il Festival di Sanremo

Feb 11, 2026

ROMA (ITALPRESS) – La televisione satellitare cambia, si rinnova e torna centrale per gli anni a venire. E’ la risposta concreta a un’esigenza: garantire a tutti l’accesso ai contenuti televisivi di qualità, indipendentemente dal luogo in cui vivono. In questo scenario, la novità dei prossimi mesi sarà l’inizio delle trasmissioni di Rai 1 al canale Rai-4K al 210 di Tivusat. Si parte con la trasmissione del Festival di Sanremo, che unisce musica, spettacolo e scenografia, valorizzando ogni dettaglio e restituendo allo spettatore un’esperienza paragonabile a quella dal vivo.
Oltre 15 milioni di italiani utilizzano la televisione via satellite, scegliendola come principale o complementare modalità di fruizione dei contenuti televisivi. Le ragioni sono la semplicità di ricezione, la stabilità del segnale, la qualità delle immagini e la profondità del suono.
“Accanto all’offerta a pagamento, cresce l’utilizzo della piattaforma Tivusat, che consente l’accesso a più di 130 canali, senza costi di abbonamento. L’ inizio delle trasmissioni di Rai 1 al canale Rai4K è un’ innovazione importante, perchè permetterà di ricevere immagini estremamente dettagliate, una gamma cromatica più ampia, una maggiore profondità visiva e un suono più immersivo – si legge nella nota di Tivusat -. Ma il satellite non è solo qualità, è anche una garanzia di ricezione costante – In un Paese complesso dal punto di vista geografico come l’Italia, caratterizzato da aree montane, zone rurali e isole, il satellite è l’unico mezzo realmente universale”.

