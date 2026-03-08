TOP NEWS

Primo oro Italia alle Paralimpiadi, Perathoner trionfa nello snowboard cross

Di

Mar 8, 2026

CORTINA (ITALPRESS) – Emanuel Perathoner è la prima medaglia d’oro italiana alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 nel para Snowboard Cross SB-LL2 uomini. L’azzurro ha battuto l’australiano Ben Tudhope (medaglia d’argento +2.14) e il sudcoreano Jehyuk Lee (medaglia di bronzo a +3.01).
“L’emozione è stata gareggiare davanti al proprio pubblico, è stato bellissimo. Per me è una seconda giovinezza, ho iniziato alla grande, questa è la mia disciplina, quella che ho sempre fatto, sono davvero contentissimo”, ha detto Perathoner ai microfoni di Rai Sport. “Oggi la pista era perfetta, andava benissimo, la settimana prossima ci sarà un’altra gara, puntiamo l’oro anche in quella, speriamo bene”, ha concluso.

– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

La Cremonese si sveglia tardi, il Lecce vince 2-1 lo scontro salvezza

Mar 8, 2026
TOP NEWS

Curtoni vince il SuperG in Val di Fassa, Zenere terza

Mar 8, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, Tajani: “Non ci sono italiani coinvolti, seguiamo la situazione”

Mar 1, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

La Cremonese si sveglia tardi, il Lecce vince 2-1 lo scontro salvezza

Mar 8, 2026
TOP NEWS

Primo oro Italia alle Paralimpiadi, Perathoner trionfa nello snowboard cross

Mar 8, 2026
IN EVIDENZA

Cina, lo spettacolo degli uccelli migratori in viaggio verso Nord

Mar 8, 2026
IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 8/3/2026

Mar 8, 2026