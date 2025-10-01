TOP NEWS

Precipita velivolo dell’Aeronautica, morti i due militari a bordo

Di

Ott 1, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Un velivolo dell’Aeronautica Militare, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. A bordo del T-260B del 70° Stormo di Latina, c’erano due militari, morti nell’impatto.
“Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”, scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.
“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di due militari dell’Aeronautica Italiana rimasti coinvolti in un tragico incidente aereo questa mattina a Sabaudia – scrive il
vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani -. Ho espresso le condoglianze al Generale Conserva e a tutta l’Arma Azzurra. Un pensiero commosso ai famigliari delle vittime”.

– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Violento terremoto nelle Filippine, almeno 69 morti. Decine i feriti

Ott 1, 2025
TOP NEWS

Confiscati beni per 6 milioni a due coniugi legati alla mafia messinese

Ott 1, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Violento terremoto nelle Filippine, almeno 69 morti. Decine i feriti

Ott 1, 2025
TOP NEWS

Confiscati beni per 6 milioni a due coniugi legati alla mafia messinese

Ott 1, 2025
TOP NEWS

Precipita velivolo dell’Aeronautica, morti i due militari a bordo

Ott 1, 2025
IN EVIDENZA

Fs, Tanzilli “Con Frecciarosa impegno per prevenzione dei tumori”

Ott 1, 2025