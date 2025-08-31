TOP NEWS

Piastri vince il Gp d’Olanda, ritiro Norris, male le Ferrari

Di

Ago 31, 2025

ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Oscar Piastri spaziale a Zandvoort. Il pilota australiano della McLaren capitalizza al massimo la pole position centrata sabato e vince il Gran Premio d’Olanda 2025 di Formula 1, conquistando il suo nono successo in carriera. Alle sue spalle si piazzano la Red Bull di un solido Max Verstappen e la Racing Bulls di un sorprendente Isack Hadjar, che sale per la prima volta in carriera sul podio. Duro colpo per l’altra McLaren di Lando Norris che, a meno di dieci giri dal termine, è costretto al ritiro a causa di un problema sulla sua monoposto, che potrebbe essere pesantissimo in ottica Mondiale. Notte fonda anche la Ferrari che, ad una settimana dal Gran Premio d’Italia, deve fare i conti con il ritiro di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il doppio zero della Rossa pesa molto anche in ottica secondo posto nel Mondiale costruttori, soprattutto considerando il quarto posto ottenuto dalla Mercedes di George Russell a Zandvoort. Doppia penalizzazione per Andrea Kimi Antonelli, che ha causato l’incidente di Leclerc: il pilota italiano chiude la gara in sedicesima posizione. Strepitosa rimonta di Oliver Bearman (Haas) che, partendo dalla pit-lane, conquista un ottimo sesto posto davanti alle Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso; completano la top 10 Yuki Tsunoda (Red Bull) ed Esteban Ocon (Haas).
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Numero di Vingegaard alla Vuelta, Traeen salva la maglia rossa

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Ucciso il portavoce di Hamas, Katz “Presto toccherà ad altri”

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Papa “Ribadisco appello all’impegno al dialogo per la pace in Ucraina”

Ago 31, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Numero di Vingegaard alla Vuelta, Traeen salva la maglia rossa

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Piastri vince il Gp d’Olanda, ritiro Norris, male le Ferrari

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Ucciso il portavoce di Hamas, Katz “Presto toccherà ad altri”

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Papa “Ribadisco appello all’impegno al dialogo per la pace in Ucraina”

Ago 31, 2025