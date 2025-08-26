TOP NEWS

Piantedosi “Soccorsi in mare sono coordinati dallo Stato, non dalle ong”

Ago 26, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “E’ lo Stato che contrasta i trafficanti di esseri umani e gestisce e coordina i soccorsi in mare. Non le ONG”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sui social, postando una foto con la notizia del fermo della nave della ong Mediterranea Saving Humans al porto di Trapani.
La nave era attraccata in Sicilia sabato scorso per sbarcare dieci migranti tratti in salvo in mare, tra cui tre minorenni non accompagnati. Il fermo amministrativo dell’imbarcazione è avvenuto proprio in applicazione del decreto Piantedosi.
