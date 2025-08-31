TOP NEWS

Papa “Ribadisco appello all’impegno al dialogo per la pace in Ucraina”

Di

Ago 31, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Un richiamo a far tacare le armi e imboccare la via del dialogo di pace tra Russia e Ucraina nell’Angelus domenicale a Piazza San Pietro di Papa Leone XIV. “Purtroppo la guerra in Ucraina continua a seminare morte e distruzione. Anche in questi giorni continuano i bombardamenti hanno colpito diverse città, compresa la capitale Kiev, causando numerose vittime. Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino e a tutte le famiglie ferite. Invito tutti a non cedere all’indifferenza, ma a farsi prossimi e con la preghiera e gesti con concreti di carità” ha detto il Santo Padre. “Ribadisco con forza il mio appello per un cessate il fuoco immediato e per un serio impegno del dialogo: è tempo che i responsabili rinuncino alla logica delle armi e imbocchino la via del negoziato della pace, con il sostegno della comunità internazionale. La voce delle armi deve tacere. Mentre deve alzarsi quella della faternità e della giustizia” ha concluso il Pontefice.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

