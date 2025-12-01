TOP NEWS

Papa Leone XIV “Sperare sempre anche se rimbombano le armi”

Di

Dic 1, 2025

BEIRUT (LIBANO) (ITALPRESS) – “La nostra preghiera ci dà la forza di continuare a sperare e a lavorare, anche quando il rumore degli spari rimbomba nelle vicinanze”. Lo ha detto papa Leone XIV durante il suo intervento nel santuario di Harissa, in Libano. Il pontefice ha nuovamente elogiato la fede del popolo libanese, nonostante le difficili circostanze attuali. “Penso alla responsabilità che tutti abbiamo in questo senso, in particolare nei confronti dei giovani”, ha sottolineato, facendo eco alle testimonianze dei religiosi e dei lavoratori migranti e lodando l’impegno di tutti. “Lo spirito con cui ci sforziamo di vivere ogni giorno è l’amore”, ha aggiunto il pontefice, prima di donare al santuario di Harissa una Rosa d’oro, un ornamento benedetto dal Papa, destinato a onorare i sovrani o i santuari cattolici.
(ITALPRESS).
-Foto Ipa Agency-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Energia, Pichetto “Domanda in aumento, sfruttare le tecnologie con mente aperta”

Dic 1, 2025
TOP NEWS

Dal mare all’energia, con “Green Plasma” le reti fantasma diventano risorsa

Dic 1, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Tajani “Anche Putin ha interesse a fare marcia indietro”

Dic 1, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Energia, Pichetto “Domanda in aumento, sfruttare le tecnologie con mente aperta”

Dic 1, 2025
TOP NEWS

Papa Leone XIV “Sperare sempre anche se rimbombano le armi”

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Alpitour contro la violenza sulle donne, panchine rosse nelle sedi

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Focus Salute – Fibromi uterini, sintomi e conseguenze

Dic 1, 2025