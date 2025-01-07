TOP NEWS

Papa Leone XIV “I santi Frassati e Acutis ci invitano a non sciupare la vita”

Di

Set 7, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una festa bellissima per tutta l’Italia, la chiesa e il mondo per questa solenne celebrazione di canonizzazione. Voglio mandare un saluto a tutti voi, perchè se da una parte è una celebrazione solenne, dall’altra è un giorno di molta gioia e voglio salutare tutti i giovani, i ragazzi venuti per questa santa messa”. Così Papa Leone XIV salutando i presenti a Piazza San Pietro in occasione delle canonizzazione dei Beati Carlo Acutis e Piergiorgio Frassati.

“I Santi Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis mandano un invito rivolto a tutti noi, soprattutto ai giovani, a non sciupare la vita ma ad orientarla verso tanto e a farne un capolavoro” dice il Pontefice. “Ci incoraggiano con le loro parole: ‘non io ma Dio’ diceva Carlo, e Piergiorgio ‘se avrai Dio per centro di ogni tua azione, allora arriverai fino alla fine’. Questa è la formula semplice ma vincente della loro santità. È la testimonzianza che siamo chiamati a seguire di gustare la vita fino in fondo e andare incontro al Signore nella festa del cielo” conclude il Santo Padre.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Schlein “Dazi sono spariti dal dibattito”

Set 7, 2025
TOP NEWS

La premier ucraina Svyrydenko “Colpita dai bombardamenti russi la sede del governo a Kiev”

Set 7, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025

Ti sei perso...

Attualità Cucina Eventi

‘Meating’ torna a Savigliano dal 10 al 12 ottobre e abbraccia la carne bovina piemontese

Set 7, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Papa Leone XIV “I santi Frassati e Acutis ci invitano a non sciupare la vita”

Set 7, 2025
TOP NEWS

Schlein “Dazi sono spariti dal dibattito”

Set 7, 2025
TOP NEWS

La premier ucraina Svyrydenko “Colpita dai bombardamenti russi la sede del governo a Kiev”

Set 7, 2025