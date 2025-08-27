TOP NEWS

Papa Leone XIV “Cessate il fuoco a Gaza, facilitare l’ingresso di aiuti”

Di

Ago 27, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Supplico che siano liberati tutti gli ostaggi, si raggiunga un cessate il fuoco permanente e si faciliti l’ingresso degli aiuti umanitari e che venga integralmente rispettato il diritto umanitario, in particolare l’obbligo di tutelare i civili e i divieti di punizione collettiva, di uso indiscriminato della forza e di spostamento forzato della popolazione”. Così Papa Leone XIV al termine dell’udienza generale del mercoledì. “Venerdì scorso abbiamo pregato, con preghiera e digiuno, per i nostri fratelli e le nostre sorelle che soffrono a causa delle guerre. Torno a rivolgere un forte appello sia alle parti implicate che alla comunità internazionale, affinchè si ponga termine al conflitto in Terra Santa che tanto terrore, distruzione e morte ha causato”, ha ricordato il Pontefice.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, il ministro Crosetto: “No all’invio di aerei o soldati italiani”

Giu 19, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA TOP NEWS

La premier Meloni in Uzbekistan: “Rafforzare il partenariato strategico”

Mag 29, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Papa Leone XIV “Cessate il fuoco a Gaza, facilitare l’ingresso di aiuti”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Evasione fiscale, in Italia vette di oltre 100 miliardi l’anno

Ago 27, 2025
Attualità Alessandrina Cultura & Eventi Teatro

Quartiere Cristo, torna il Teatro all’aperto: 29 agosto, 4 settembre e 9 ottobre

Ago 27, 2025 Raimondo Bovone
Sport

Tennis, US Open: Sonego out al 5° set con Schoolkate, ok Zverev

Ago 27, 2025