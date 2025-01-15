TOP NEWS

Palermo, uomo ucciso a colpi di pistola

Set 15, 2025

PALERMO (ITALPRESS) – Un uomo è stato ucciso questa mattina a colpi di pistola a Palermo. L’omicidio è avvenuto tra le 9 e le 9:15 e si sarebbe consumato proprio davanti alla farmacia in cui lavorava la vittima: sul posto sono arrivati i sanitari e gli agenti delle forze dell’ordine.
