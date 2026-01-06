TOP NEWS

Nuovo organigramma istituzionale per CNE-Federimpreseuropa, governance rafforzata

Di

Gen 6, 2026

ROMA (ITALPRESS) – CNE – Federimpreseuropa annuncia ufficialmente il proprio nuovo organigramma istituzionale, volto a rafforzare la governance, le competenze e la rappresentanza istituzionale a livello nazionale ed europeo. Alla guida dell’organizzazione è Maria Modaffari, Presidente Nazionale, membro del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) in rappresentanza di Federimpreseuropa e rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati, il Parlamento Europeo e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Accanto alla Presidente opera l’Ufficio di Presidenza, che coordina le relazioni istituzionali e le attività strategiche. Antonio Luppino ricopre il ruolo di supporto alle relazioni esterne del Presidente Nazionale e modera gli eventi istituzionali, nonchè figura di riferimento per il contatto con partner, enti e istituzioni.
Nella governance centrale anche Tommaso Scalzi, attuale Vice Presidente di CNE – Federimpreseuropa, oltre a Coordinatore del Dipartimento Politiche Sociali, svolgendo attività di indirizzo strategico volte allo sviluppo delle politiche sociali ,del lavoro e dell’inclusione.
La Direzione Generale è affidata a Giuseppe Virgili, che ricopre anche il ruolo di Coordinatore del Dipartimento Politiche Agricole, Ambiente e Territorio e svolge un ruolo attivo di rappresentanza istituzionale partecipando a tavoli di confronto con enti pubblici, istituzioni e organismi di settore.
Di particolare rilievo è la figura di Fabio Massimo Castaldo, Coordinatore del Dipartimento Politiche e Affari Europei ed ex Vice Presidente del Parlamento Europeo, che supporta direttamente la Presidente Nazionale nella rappresentanza istituzionale presso il Parlamento Europeo e contribuisce a rafforzare la presenza e l’influenza di CNE – Federimpreseuropa nei processi decisionali comunitari.
Strategica è anche la presenza di Valeria Lazzaroli, Responsabile delle Risorse Umane di Federimpreseuropa, Coordinatrice del Dipartimento Innovazione Tecnologica e Intelligenza Artificiale e Presidente Nazionale di ENIA, esperta di innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale, impegnata nello sviluppo di modelli tecnologici avanzati e sostenibili e nel supporto alle imprese nei percorsi di trasformazione digitale.
Luciano Tarantino, Coordinatore del Dipartimento Consulenza Strategica e Welfare Aziendale e Presidente dell’Associazione ANP.IA, si occupa di consulenza strategica alle imprese e sviluppo di modelli di welfare aziendale, rafforzando il collegamento tra mondo imprenditoriale e associazioni di settore.
Il sistema dei dipartimenti tematici si completa con Niccolò Giusti per l’Internazionalizzazione e Affari Esteri, Laura Pollio per Europrogettazione e Bandi, Nicole Magliocchini per il Dipartimento Legale, Valerio Tulli per il Coordinamento Legislativo, Marco Sicbaldi per Energia e Ufficio Stampa, Riccardo Spinelli per Startup e Sviluppo delle PMI, Valentina Chiaudano per Marketing Aziendale, Alice Tranchida per i social media e Emma Medici e Michela Iannone per magazine, podcast e organizzazione eventi istituzionali.
“Con questo nuovo organigramma – dichiara la Presidente Nazionale Maria Modaffari – CNE – Federimpreseuropa rafforza la propria capacità di rappresentare le imprese nei tavoli decisionali nazionali ed europei, unendo competenza, innovazione e visione strategica, a supporto dello sviluppo economico e della crescita del sistema imprenditoriale italiano ed europeo”.

– foto ufficio stampa CNE – Federimpreseuropa –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Cina, dal 2018 transitati 100 milioni di veicoli su ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

Gen 6, 2026
TOP NEWS

Il Como vince anche a Pisa e continua a sognare l’Europa

Gen 6, 2026
TOP NEWS

Rosenior nuovo allenatore del Chelsea, contratto fino al 2032

Gen 6, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, dal 2018 transitati 100 milioni di veicoli su ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao

Gen 6, 2026
TOP NEWS

Il Como vince anche a Pisa e continua a sognare l’Europa

Gen 6, 2026
TOP NEWS

Nuovo organigramma istituzionale per CNE-Federimpreseuropa, governance rafforzata

Gen 6, 2026
IN EVIDENZA

Palermo, Tamajo visita presepe vivente di Partanna Mondello, “Posto magico”

Gen 6, 2026