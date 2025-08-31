TOP NEWS

Numero di Vingegaard alla Vuelta, Traeen salva la maglia rossa

Di

Ago 31, 2025

VALDEZCARAY (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jonas Vingegaard vince in solitaria la nona tappa della Vuelta a Espana 2025, la Alfaro-Valdezcaray di 195.5 chilometri, il norvegese Torstein Traeen (Bahrain-Victorious) mantiene la maglia rossa, ma il danese ha stravolto la classifica generale portandosi a 37″.

E’ stata una gara caratterizzata dal maltempo e gestita dai big sin dalle prime pedalate, nei primi 40 chilometri il gruppo dei migliori ha controllato senza lasciar partire fughe. A rompere l’equilibrio è stato Michal Kwitakowksi (Ineos Grenadiers), seguito a ruota da Archie Ryan (EF Education-EasyPost). I due sono stati poi raggiunti da Michel Hessmann (Movistar), Kevin Vermaerke (Picnic PostNL) e Liam Slock (Lotto), i cinque sono riusciti a mantenere un vantaggio intorno ai due minuti.

Il ricongiungimento è avvenuto ai -13, all’inizio della salita Vingegaard e Giulio Ciccone (Lidl-Trek) hanno tentato l’affondo, poi il danese ha tirato dritto fino alla vittoria anticipando sul traguardo il britannico Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) e il portoghese Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG), entrambi a 24″.

Domani il giorno di riposo a Pamplona, martedì si riparte con la decima tappa, la Sendaviva-El Ferial Larra Belagua di 175 chilometri, con un arrivo in salita abbastanza impegnativo.

– Foto Image –

(ITALPRESS)

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Piastri vince il Gp d’Olanda, ritiro Norris, male le Ferrari

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Ucciso il portavoce di Hamas, Katz “Presto toccherà ad altri”

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Papa “Ribadisco appello all’impegno al dialogo per la pace in Ucraina”

Ago 31, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Numero di Vingegaard alla Vuelta, Traeen salva la maglia rossa

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Piastri vince il Gp d’Olanda, ritiro Norris, male le Ferrari

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Ucciso il portavoce di Hamas, Katz “Presto toccherà ad altri”

Ago 31, 2025
TOP NEWS

Papa “Ribadisco appello all’impegno al dialogo per la pace in Ucraina”

Ago 31, 2025