Norris in pole nella sprint di Interlagos, male le Ferrari

Nov 7, 2025

SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Lando Norris conquista la pole position nella sprint del Gran Premio del Brasile 2025. Il leader del Mondiale, grazie al tempo di 1’09″243, scatterà dalla prima casella nell’appuntamento previsto domani alle 15 italiane sul circuito di Interlagos. Al suo fianco ci sarà un ottimo Andrea Kimi Antonelli su Mercedes (+0″097), terza l’altra McLaren di Oscar Piastri (0″185). Quarto crono per George Russell con la seconda Mercedes, a 0″252 dal connazionale, mentre Max Verstappen (Red Bull) è solo sesto dietro a Fernando Alonso, con un ritardo di 0″337 dal primo posto. La Ferrari di Charles Leclerc non va oltre l’ottava piazza alle spalle dell’altra Aston Martin di Lance Stroll; Isack Hadjar (Racing Bulls) e Nico Hulkenberg (Kick Saubert) completano la top 10. Eliminato nella seconda manche Lewis Hamilton con l’altra Rossa: scatterà undicesimo.
