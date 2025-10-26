TOP NEWS

Norris in pole in Messico davanti a Leclerc e Hamilton

Di

Ott 26, 2025

CITTA’ DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) – Lando Norris partirà davanti a tutti nel Gran Premio del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il pilota della McLaren ferma il cronometro a 1’15″586 nel Q3, centrando la 14esima pole della carriera, la quinta in questo 2025 dopo Melbourne, Montecarlo, Spielberg e Spa. Al suo fianco scatterà in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, più lento di 262 millesimi, con l’altra Rossa di Lewis Hamilton, alla miglior qualifica col Cavallino, terzo a 0″352. George Russell (Mercedes) si mette quarto davanti a Max Verstappen (Red Bull). Sesto Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che precede Carlos Sainz (Williams) e il leader del Mondiale Oscar Piastri (McLaren), che però partirà davanti allo spagnolo, chiamato a scontare 5 posizioni di penalità in griglia per l’incidente di Austin con Antonelli. Davanti a lui anche Hadjar (Racing Bulls) e Bearman (Haas).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Pari fra Cremonese e Atalanta, primo gol per Vardy

Ott 26, 2025
TOP NEWS

Il Napoli risorge, 3-1 all’Inter e testa solitaria della classifica

Ott 25, 2025
TOP NEWS

Sinner conquista un posto in finale all’Atp 500 di Vienna

Ott 25, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Norris in pole in Messico davanti a Leclerc e Hamilton

Ott 26, 2025
TOP NEWS

Pari fra Cremonese e Atalanta, primo gol per Vardy

Ott 26, 2025
IN EVIDENZA

Ferrari F76, la prima hypercar digitale celebra la leggenda di Le Mans

Ott 25, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 26 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 25, 2025 Raimondo Bovone