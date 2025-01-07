TOP NEWS

Nordio “Referendum sulla giustizia sia tecnico, non pro o contro governo”

Di

Set 7, 2025

CERNOBBIO (ITALPRESS) – In merito alla riforma della giustiziaio spero che questo referendum quando ci sarà non si traduca, come è avvenuto a suo tempo per Renzi, in un Meloni sì – Meloni no. Questo deve essere un referendum esclusivamente tecnico-giuridico e non deve essere un referendum pro o contro il governo”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo intervento al Forum Teha di Cernobbio.

Secondo il ministro, “la ragione è semplice. Noi pensiamo di vincere, ma una nostra vittoria nei confronti di una magistratura che si fosse politicizzata al punto da allearsi con le forze politiche dell’opposizione sarebbe una vittoria politica nei confronti di una magistratura che si è data alla politica e questo non andrebbe bene perchè le sconfitte politiche si pagano”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Papa Leone XIV “I santi Frassati e Acutis ci invitano a non sciupare la vita”

Set 7, 2025
TOP NEWS

Schlein “Dazi sono spariti dal dibattito”

Set 7, 2025
TOP NEWS

La premier ucraina Svyrydenko “Colpita dai bombardamenti russi la sede del governo a Kiev”

Set 7, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Nordio “Referendum sulla giustizia sia tecnico, non pro o contro governo”

Set 7, 2025
Attualità Cucina Eventi

‘Meating’ torna a Savigliano dal 10 al 12 ottobre e abbraccia la carne bovina piemontese

Set 7, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Papa Leone XIV “I santi Frassati e Acutis ci invitano a non sciupare la vita”

Set 7, 2025
TOP NEWS

Schlein “Dazi sono spariti dal dibattito”

Set 7, 2025