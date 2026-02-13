TOP NEWS

Moioli bronzo nello Snowboard cross, terzo podio olimpico di fila

Feb 13, 2026

LIVIGNO (ITALPRESS) – Michela Moioli ha vinto la medaglia di bronzo nello snowboard cross donne alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gara in programma a Livigno. L’azzurra ha conquistato la sua terza medaglia a cinque cerchi di fila dopo l’oro individuale di Pyeongchang 2018 e l’argento di snowboard cross a squadre a Pechino 2022. L’oro è andato all’australiana Josie Baff, medaglia d’argento alla ceca Eva Adamczykova.
