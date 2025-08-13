TOP NEWS

Ministero Turismo “Italia al top in Europa per sentiment e sicurezza”

Di

Ago 13, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il sentiment generale espresso dai turisti in Italia continua a crescere. Secondo l’analisi elaborata dall’Ufficio Statistica del ministero del Turismo su dati Data Appeal, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 4 agosto 2025, l’Italia registra un punteggio di 86,4, in aumento dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Il dato misura il livello di soddisfazione dei visitatori in sette categorie: cibo ed esperienza culinaria, fattori economici e gestione del tempo, inclusività e sostenibilità, ospitalità e qualità dell’alloggio, processo di prenotazione e accesso, qualità dell’esperienza e comfort, strutture e servizi. Grazie a questo risultato, l’Italia si posiziona al secondo posto in Europa per sentiment tra i principali competitor, superando Spagna (85,7) e Francia (85,1), e subito dopo la Grecia (88,6).

Secondo il ministero, “particolarmente significativo è il dato sulla sicurezza – sottocategoria della qualità dell’esperienza – che vede l’Italia in testa con un punteggio di 48,9 (+0,5 rispetto al 2024), superando Francia (38,2), Spagna (36,2) e Grecia (33,2). I dati confermano la crescente attrattività dell’Italia e la soddisfazione dei turisti, consolidando la posizione del Belpaese come destinazione di eccellenza nel panorama europeo, in particolare per la percezione della sicurezza”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Conte “Buone risposte dal gruppo ma la ricostruzione non è finita”

Ago 13, 2025
TOP NEWS

Botulino, dal 2001 al 2024 segnalati 1.276 casi in Italia

Ago 13, 2025
TOP NEWS

Carburanti, Mimit “Prezzi ai minimi dall’estate 2021”

Ago 13, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cibi ultra-processati, rischio dipendenza come droghe e alcol

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

L’olio d’oliva torna protagonista sui mercati esteri

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 13/8/2025

Ago 13, 2025
IN EVIDENZA

Lavoro nel settore agricolo, scoperte 729 posizioni irregolari

Ago 13, 2025