TOP NEWS

Meloni “Sostegno a sforzi Trump, l’Italia pronta a fare la sua parte”

Di

Ott 4, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Seguo con grande attenzione gli sviluppi a Gaza e rinnovo il mio pieno sostegno agli sforzi del Presidente Trump per portare la pace in Medio Oriente. La priorità per tutti deve essere ora giungere a un cessate il fuoco che conduca all’immediato rilascio di tutti gli ostaggi. L’Italia rimane pronta a fare la sua parte”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo che nella notte è arrivata l’apertura di Hamas al piano del presidente Usa, Donald Trump.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Bezzecchi vince la Sprint in Indonesia

Ott 4, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Donald Trump celebra Charlie Kirk, la vedova perdona il killer

Set 22, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Turismo Magazine – 4/10/2025

Ott 4, 2025
Attualità Alessandrina Calcio Sport

Al ‘Mocca’ arriva la capolista Ravenna, la Juve Next Gen è pronta alla sfida

Ott 4, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Bezzecchi vince la Sprint in Indonesia

Ott 4, 2025
TOP NEWS

Meloni “Sostegno a sforzi Trump, l’Italia pronta a fare la sua parte”

Ott 4, 2025