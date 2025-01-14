Meloni “Politica missione al servizio di persona, bene comune e pace”

TOP NEWS

Set 14, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Mai come in quest’epoca è urgente ricordare quanto la politica rappresenti una missione, al servizio della persona, del bene comune e della pace tra i popoli e le Nazioni”.
E’ un passaggio del messaggio inviato dalla premier Giorgia Meloni, a Papa Leone XIV in occasione del suo settantesimo compleanno. “In questo tempo, si racconta spesso di una gioventù “perduta” e incapace di guardare al futuro con speranza. La canonizzazione di due giovani Santi italiani – Piergiorgio Frassati e Carlo Acutis – è la smentita concreta di questo luogo comune. Con la loro vita e le loro opere, Frassati e Acutis ci hanno insegnato che la forza della fede esiste anche nella quotidiana e che è una fonte inesauribile di ricchezza, anche e soprattutto per chi sceglie l’impegno politico ed è chiamato a ricoprire incarichi di responsabilità”, conclude.

