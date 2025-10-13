TOP NEWS

Meloni “Oggi una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati”

Ott 13, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata storica. Gli ostaggi sono stati liberati: un risultato straordinario, frutto della determinazione della diplomazia internazionale e dell’attuazione della prima parte del Piano di pace del Presidente americano Donald Trump. Ora si apre una nuova fase: consolidare il cessate il fuoco e dare piena attuazione all’accordo per costruire un futuro di pace e stabilità duratura. L’Italia continuerà a sostenere con convinzione questo percorso, nella consapevolezza che la pace si costruisce con i fatti, non con le parole”. Lo scrive su X il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

