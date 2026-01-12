TOP NEWS

Meloni “L’Italia sostiene desiderio dei venezuelani di pace e democrazia”

Di

Gen 12, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Continueremo a lavorare senza sosta affinchè
la costruttiva collaborazione instaurata con le autorità di
Caracas possa produrre ulteriori sviluppi positivi. E allo stesso
modo l’Italia non si stancherà mai di sostenere il legittimo
desiderio del popolo venezuelano di libertà, pace e democrazia”.
Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio sulla
liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. In precdenza la premier aveva accolto “con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa. Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle Autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in queste ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato”.
(ITALPRESS).
-Foto: Palazzo Chigi-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Per i tecnici di B Frosinone e Cissè rivelazioni, in A Venezia, Monza e Palermo

Gen 12, 2026
TOP NEWS

Tajani “Ancora 42 italiani detenuti in Venezuela, rafforzare le relazioni”

Gen 12, 2026
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Meloni “L’Italia sostiene desiderio dei venezuelani di pace e democrazia”

Gen 12, 2026
TOP NEWS

Per i tecnici di B Frosinone e Cissè rivelazioni, in A Venezia, Monza e Palermo

Gen 12, 2026
TOP NEWS

Tajani “Ancora 42 italiani detenuti in Venezuela, rafforzare le relazioni”

Gen 12, 2026
IN EVIDENZA

Don Pino Vitrano “Operare come faceva Biagio Conte per noi è la cosa più grande”

Gen 12, 2026