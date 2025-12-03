TOP NEWS

Meloni incontra re del Bahrein “Avanti con consolidamento dei rapporti bilaterali”

Di

Dic 3, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito della sua partecipazione al Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato il re del Bahrein, Hamad bin Isa Al-Khalifa, assistito dal principe ereditario e primo ministro, Salman bin Hamad Al-Khalifa.

“Il colloquio ha confermato la comune volontà di proseguire nel percorso di consolidamento dei rapporti bilaterali, inaugurato dalla conclusione, lo scorso settembre, del Memorandum istitutivo del Partenariato Strategico sugli Investimenti e rafforzato dai quattro incontri avuti dal Presidente del Consiglio con i vertici del Regno del Bahrein nel solo 2025 – spiega Palazzo Chigi in una nota -. Nel corso dell’incontro, i due leader hanno anche affrontato le principali questioni internazionali, con particolare riferimento agli sforzi comuni per la stabilizzazione del Medio Oriente e per una pace giusta e duratura in Ucraina”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Meloni incontra re del Bahrein "Avanti con consolidamento dei rapporti bilaterali"

