Mediolanum raddoppia a Terni, inaugurato secondo ufficio consulenti

TERNI (ITALPRESS) – Si rafforza la presenza di Banca Mediolanum in Umbria con l’inaugurazione del secondo ufficio dei consulenti finanziari a via Cavour, Terni. Hanno partecipato al taglio del nastro le autorità civili e religiose Igor Garzesi, Direttore Generale Banca Mediolanum, Walter Marongiu, Regional Manager Umbria e Marche Banca Mediolanum, e il manager territoriale Emanuele Tomba alla guida del nuovo ufficio.

“Leggiamo sempre di più che la banca tradizionale chiude sportelli, si allontana dai territori, noi facciamo completamente l’opposto: noi investiamo sul territorio, siamo convinti che la consulenza finanziaria deve essere vicina, deve essere accessibile, noi siamo una banca che accompagna i suoi clienti a raggiungere i propri obiettivi”- ha detto Garzesi – “l’obiettivo di Mediolanum è stare vicino ai propri clienti, aiutarli,

noi come modello vincente abbiamo la combinazione tra tecnologia e fattore umano”.

La nuova apertura si inserisce nella volontà da parte di Banca Mediolanum di investire ulteriormente nel territorio umbro, dove la Banca opera da sempre. Una presenza concreta che sia di riferimento per i risparmiatori con l’obiettivo di offrire loro una consulenza finanziaria mirata a valorizzare il risparmio e il patrimonio delle famiglie, con l’attenzione che da sempre la banca rivolge alle persone e ai loro progetti di vita. Un’attenzione analoga è rivolta anche agli imprenditori della città e della regione ai quali la Banca offre un approccio integrato di servizi finanziari.

“L’obiettivo è quello di sviluppare la nostra attività avendo ben in mente quella che è la nostra missione: aiutare le persone, i clienti, a rendere efficiente quella grande fatica che si chiama risparmio”, afferma Marongiu. “La banca – aggiunge – si presenta come fornitrice di servizi bancari, assicurativi, in realtà noi ci occupiamo di persone, di famiglie, di vite. In Umbria abbiamo avuto un ottimo sviluppo negli ultimi anni, serviamo oltre 30 mila clienti, abbiamo un patrimonio importante e questa è una tappa fondamentale che conferma la presenza strategica nella città di Terni. Ogni cliente che risparmia e quindi fa questa fatica importante nell’arco della vita è nostro cliente, quindi ha bisogno di una guida che dia le indicazioni per far bene con il proprio risparmio”.

La Banca opera nella provincia di Terni con 3 uffici e 48 consulenti finanziari di cui 38 a Terni, mentre nella Regione Umbria i consulenti finanziari sono 119 in 11 uffici: Perugia, Bastia Umbra, Città di Castello, Foligno, Gubbio, Orvieto, Spoleto, Terni, Todi e Umbertide.

