Mattarella “Il risparmio è un bene individuale e pubblico”

ROMA (ITALPRESS) – “Nell’altalena del soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi, l’accantonamento di risorse ha consentito che le famiglie potessero affrontare situazioni straordinarie, imprevedibili e impreviste e realizzare investimenti di lungo-medio periodo come per l’abitazione, l’istruzione dei figli, l’avvio di attività. Il risparmio, con l’intermediazione delle banche, serve – è servito – ad alimentare il credito. Serve – è servito – a finanziare il debito dello Stato”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla 100^ Giornata Mondiale del Risparmio organizzata dall’Acri. “E questo, anzi, è stato uno dei temi polemici sollevati dall’economista Maffeo Pantaleoni, nel corso del suo intervento all’appuntamento del 1924, conclusosi, tragicamente, con la sua morte. L’interrogativo che si poneva Pantaleoni era: è giusto che lo Stato si finanzi con il risparmio o, piuttosto, esso deve essere diretto ad altri impieghi da lui ritenuti più direttamente produttivi? Quello che, in ogni caso, appare evidente è la natura, al tempo stesso, di bene individuale e di bene pubblico rappresentato dal risparmio”, aggiunge il capo dello Stato.

“Numerosi commentatori hanno osservato che l’articolo 47 della Costituzione, dedicato, appunto, al risparmio, a differenza di altri articoli della cosiddetta Costituzione economica, appare privo di una specifica finalità: perchè incoraggiare e tutelare il risparmio? Per quale ragione? In realtà – prosegue il capo dello Stato -, una lettura completa delle norme dedicate ai rapporti economici, rende evidente come il risparmio sia funzionale agli altri obiettivi definiti dalla Carta, accrescendo la necessità di un intervento pubblico a sua tutela. Ancora, l’art.47 della Carta prevede che l’esercizio del credito venga disciplinato, coordinato e controllato, sottolineando la relazione esistente tra risparmio e credito; e il pubblico interesse esistente in materia di intermediazione del credito”.

Per Mattarella “la lotta all’inflazione, la tutela del valore reale dei risparmi sono impegni prioritari per qualsiasi Stato e, in particolare, per la nostra Repubblica. Incoraggiare il risparmio, per rifarci alla previsione costituzionale, significa incentivarlo come fonte importante del processo economico”, aggiunge.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).