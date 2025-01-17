TOP NEWS

Mattarella “Crisi richiedono visione e coraggio, guardare avanti”

Di

Set 17, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “La visione di Francesco Merlon è esemplare di un modello d’impresa moderna lontana da logiche protezionistiche e di concentrazione, che saputo fare di Fabriano un archetipo. Il Gruppo Ariston di Francesco Merloni è la conferma che competitività non è sinonimo di desertificazione industriale e non impone delocalizzazione. Al contrario, la dimensione locale, con i saperi, con le persone che l’accompagnano è una delle componenti del successo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordato da Fabriano la figura di Francesco Merloni a 100 anni dalla nascita. “Naturalmente, il coraggio delle imprese deve essere accompagnato dalla consapevolezza delle istituzioni di non consentire la rarefazione dei servizi di trasporto, di istruzione, di salute, di reti digitali, senza i quali, le famiglie – e le imprese – non possono vivere”, ha aggiunto. “Sono tempi di sfida, vale per il made in Italy e, naturalmente, vale ovunque per l’economia. Le crisi inducono trasformazioni che includono gli apparati industriali e richiedono visione e coraggio. Anche nell’industria occorre saper guardare avanti e non indietro”, ha concluso il capo dello Stato.
(ITALPRESS).
-Foto: Quirinale-

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, il ministro Crosetto: “No all’invio di aerei o soldati italiani”

Giu 19, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA TOP NEWS

La premier Meloni in Uzbekistan: “Rafforzare il partenariato strategico”

Mag 29, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Israele, La Russa “Sanzioni giuste, ma senza dimenticare il 7 ottobre”

Set 17, 2025
TOP NEWS

Mattarella “Crisi richiedono visione e coraggio, guardare avanti”

Set 17, 2025
IN EVIDENZA

Arte al servizio della cura, Bayer e Gemelli insieme per Art4ART

Set 17, 2025
IN EVIDENZA

Calenda “L’Ars non si occupa dei siciliani, ma di piazzare non eletti”

Set 17, 2025